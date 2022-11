Zwei Magnete erleichtern das Skitourengehen

Martin Edelsbrunner hat eine Bindung erfunden, die auf Skitouren vor allem beim Aufstieg für Schub sorgt. Auf der internationalen Sportmesse ISPO in München ist er in der Kategorie "Brand New Awards" nominiert.

SN/sw/edelworks Der 31-jährige Martin Edelsbrunner liebt das Skitourengehen. Mit seiner Erfindung will er nun den internationalen Markt aufmischen.