Zwei Meisterbetriebe unter einem Dach

Hofgasteiner Unternehmer-Ehepaar schwört auf profunde Ausbildung und appelliert an Junge.

In dem kleinen Haus in der Kurgartenstraße sind gleich zwei Betriebe beheimatet. Das Fotoatelier von Gerhard Wolkersdorfer und der Friseursalon von Ehefrau Karin. Zwei Familienunternehmen mit Tradition. "Wir sind in unsere Berufe hineingeboren", sagt Gerhard Wolkersdorfer. Er führt wie auch seine Frau den Betrieb in der dritten Generation. "Mein Vater war Landschaftsfotograf, mit ihm bin ich als kleines Kind bis zu 15 Mal zu der gleichen Stelle gegangen, bis aus seiner Sicht alles gepasst hat." Damals sei die Grundlage für ...