Zweiervorschlag für neue Kollegiumsleitung der FH Salzburg

FH-Geschäftsführer Dominik Engel und Forscherin Melanie Roth wurden von den Trägern vorgeschlagen. Die Wahl findet im März statt.

BILD: SN/COPYRIGHT BY: FRANZ NEUMAYR PRES

Auch die Fachhochschule Salzburg bekommt ab 1. Oktober eine neue Kollegiumsleitung, vergleichbar mit einem Rektor. Die Träger der FH - Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer Salzburg - haben einen Zweiervorschlag an das 18-köpfige Kollegium übermittelt. Wie bereits berichtet, kandidiert auch der amtierende Geschäftsführer der FH Salzburg, Dominik Engel (45), um die Kollegiumsleitung. Darüber hinaus findet sich Melanie Roth (34) am Vorschlag. Roth ist Forscherin im Bereich Gesundheits- und Krankenpflege. Nimmt das Kollegium den Vorschlag an, führt dieses auch die Wahl durch, die ...