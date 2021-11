Zwillingsbrüder aus Straßwalchen holen zwanzig Millionen Dollar

Christian und Stephan Kletzl starten in San Francisco mit ihrem Start-up durch.

Wenn der Arbeitstag ihrer Programmierer in Österreich langsam endet, beginnt er für Christian und Stephan Kletzl in San Francisco erst. Die Zwillingsbrüder aus Straßwalchen haben in Kalifornien ein Start-up gegründet und setzen dabei auch auf Mitarbeiter in Österreich. Mit der Softwarefirma UserGems starten die 38-Jährigen gerade durch. Eben erst haben sie 20 Millionen US-Dollar (17,2 Mill. Euro) bei namhaften Investoren, etwa Tiger Global oder Craft Ventures, eingesammelt.

Christian Kletzl verschlug es als Ersten in die USA. Als er ...