"100 Jahre Festspiele" in New York: Salzburger Festspiele wurden als "Festival of the year" ausgezeichnet

Die US-Tournee verläuft für die Salzburger Festspiele sehr erfolgreich.

Die Salzburger Festspiele und die SalzburgerLand Tourismus GmbH warben am Donnerstagabend im exklusiven Harvard Club von New York für das 100-Jahr-Jubiläum der Festspiele 2020. Den 150 geladenen Gästen sowie den Journalisten wurde das Programm für das Jubiläumsjahr präsentiert. "222 Aufführungen in 44 Tagen und ein spezielles Jubiläums-Programm wie die Landesausstellung im Salzburg Museum oder einer großen Jedermann-Tafel in den Straßen der Salzburger Altstadt am 22. August sollen Salzburger und Gäste zum 100. Geburtstag der Salzburger Festspiele zusammenbringen", sagte Festspiel-Präsidentin Rabl-Stadler. Die musikalische Überraschung war ein Auftritt von Adam Plachetka, der 2020 den Papageno in Mozarts "Zauberflöte" verkörpert.

Bereits am Mittwochabend hatte die Fachzeitschrift Musical America die Festspiele in der Carnegie Hall als "Festival of the Year" ausgezeichnet.

Quelle: SN