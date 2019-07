"Adriana Lecouvreur" wird im Großen Festspielhaus zum Duell zweier großer Stimmen. Denn Anita Rachvelishvili singt auf Augenhöhe.

Welch ein erster Auftritt! Sie betritt, vom Orchester auf Rosen gebettet, die Bühne - und beginnt zu rezitieren. Racines "Bajazet", große französische Dichtung. Dann wechselt sie in die Gesangsstimme und zieht vom ersten Ton an das Publikum in den Bann. ...