Als ein gewisser Franz Möst bei den Festspielen debütierte

Die letzte Mozart-Serenade der Salzburger Festspiele 1985 beginnt mit kleinen Pannen. In der Felsenreitschule gehen ungeplant die Lichter an und wieder aus. In die ersten Takte des etwas zu früh beginnenden Konzerts läuten Kirchenglocken ...

"Franz Möst überstand die Pannen souverän", heißt es am nächsten Tag in den "Salzburger Nachrichten". "25 Lenze erst zählt er und hat doch schon viel von sich reden gemacht." - Die Konzertkritik, die SN-Musikkritiker Karl Harb über das Debüt des jungen Linzer Dirigenten bei den Salzburger Festspielen schreibt, fällt durchaus wohlwollend aus. Unter dem Titel "Erkennbar mit eigenem Willen" beschreibt er Mösts Art zu dirigieren als "das Mozarteum-Orchester zugleich lenkend und anspornend".