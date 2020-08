In den 100 Jahren der Salzburger Festspielgeschichte haben nicht nur NS-Opfer mitgewirkt.

Ach, hätte Anita Lasker-Wallfisch doch recht! In ihrer eindrücklichen und wahrhaftigen "Rede über das Jahrhundert" zog sie am vorigen Samstag das Resümee: "Musik ist einfach unantastbar." Ach, und hätte Daniel Barenboim recht, der am Montagabend in der Gedenkstunde bei der ...