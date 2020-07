Ein Festspielbesuch wird heuer distanziert, still und teilweise traurig. Aber die Sicherheit bringt auch luxuriöse Vorteile.

Jetzt ist die zweite Etappe eines verrückten Jubiläumssommers bewältigt. Nachdem von 25. Mai bis 9. Juni - also in nur zwei Wochen - ein neues Programm mit 110 Vorstellungen an 30 Tagen herausgestampft worden ist, steht nun fast alles bereit, ...