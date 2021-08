Arienabend mit Joyce DiDonato: Diese Emotionen kennen keine Grenzen

Die Mezzosopranistin Joyce DiDonato triumphierte mit dem Ensemble "Il pomo d'oro" im Haus für Mozart.

Das muss man erst einmal so singen - und ausdrücken - können, was die Frauenversteher vor Hunderten von Jahren ihren Heldinnen (und Helden) in die geläufige Gurgel komponierten. Gemessen an ihrer Berühmtheit ist Joyce DiDonato eigentlich selten bei den Salzburger Festspielen. Es fügte sich gut, dass die US-amerikanische Mezzo-Sopranistin durch Europa tourt und am Donnerstag auch im Haus für Mozart landete.

Ihr neues Programm führte weit zurück in die Musikgeschichte, eine Perlenkette von Arien aus Renaissance und Barock, ...