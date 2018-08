Aus der Beethoven-Werkstatt

Bei Teodor Currentzis und MusicAeterna in Perm ist noch nicht alles fertig.

Auch so etwas ist eine Überraschung. Am vierten Abend des Salzburger Beethoven-Zyklus bekam man zwei ziemlich unterschiedliche Dirigenten und Orchester zu Ohr und Gesicht, obwohl es in beiden Konzertteilen Teodor Currentzis und MusicAeterna gewesen sind, die da musizierten.

Wirkungsbewusst setzte Currentzis Beethovens Vierte mit dem Perpetuum-mobile-Knallerfinale ans Ende und erntete prompt die erwartbaren Ovationen. Bei der "Pastorale" vor der Pause indessen blieb der Beifall eher verhalten. Man kann beide Reaktionen verstehen.