Ausbau der Festspielhäuser findet Anklang

Viele Oppositionspolitiker ergänzen ihr Ja allerdings mit Forderungen und Warnungen.

Rundum Lob und Akzeptanz ernten die Pläne für den Ausbau des Salzburger Festspielbezirks an der Hofstallgasse. Dass um 262 Millionen Euro bis 2030 vor allem Proberäume und Werkstätten in den Mönchsberg hineingehauen werden sollen, wird sogar von den Oppositionsparteien einhellig begrüßt - sei's in Gemeinderat, Landtag oder Nationalrat. Allerdings versehen viele Oppositionspolitiker ihre Zustimmung mit Zusätzen.

Das am Montag präsentierte Projekt "ist durchaus erfreulich", sagt SPÖ-Kultursprecher Thomas Drozda. Es gebe eine Reihe von Investitionen, "die man unterstützen muss, ...