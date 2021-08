Bachs Rätsel löst sich in himmlische Harmonie auf

Daniil Trifonov bewältigte die "Kunst der Fuge" nicht nur, er vervollständigte das Fragment auch gleich selbst.

Viele Werke aus dem klassischen Kanon, die in 100 Jahren Salzburger Festspielgeschichte nicht aufgeführt wurden, dürfte es nicht mehr geben. Eines dieser schwarzen Löcher ist dem digitalen Festspielarchiv zufolge Johann Sebastian Bachs "Die Kunst der Fuge" in ihrer ursprünglichen Gestalt.

Das Mammutwerk wurde bislang auszugsweise oder in Bearbeitungen für mehrere Instrumente aufgeführt. Am Montag nahm Daniil Trifonov im Großen Festspielhaus die Gesamtaufführung des Spätwerks mit zwei Händen in Angriff, die knapp 70 Minuten voller kontrapunktischer Labyrinthe wurden zu ...