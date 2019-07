Barock und Bruckner: Geht das zusammen?

Philippe Herreweghe verband bei der Ouverture Spirituelle Sakralmusik der Spätromantik mit Werken aus dem 16. Jahrhundert.

Es gibt Konzerte, die hören sich auf dem Papier um einiges spannender an als im Konzertsaal oder in der Salzburger Kollegienkirche. In Erinnerung gerufen sei, dass jedes Werturteil ein gehöriges Maß an Subjektivität enthält. "De gustibus EST disputandum", wie Adorno einst so treffend sagte. Das gilt auch für das Konzert, das Philippe Herreweghe am Dienstag in der Ouverture spirituelle leitete.

Da ging es einmal nicht um die Frage, was die Musik des 16. Jahrhunderts den heutigen Ohren zu sagen weiß, die ihren Anton Webern oder Igor Strawinsky kennen, sondern darum, wie geistliche Barockmusik und Anton Bruckner innerhalb eines Konzerts zusammengehen, wie - besetzungsmäßig betrachtet - die kleine, intime Klagemusik eines Palestrina und eines Tomás Luis de Victoria und Anton Bruckners e-Moll-Messe miteinander harmonieren oder sich produktiv aneinander zu reiben vermögen.

Das große - wenn auch keineswegs riesige - Bruckner-Orchester (ohne Streicher) erscheint einem nach der immer wieder die Grenze zum Verhauchen streifenden A-cappella-Intimität wie aus einer anderen, fast aggressiv erscheinenden spätromantischen Welt kommend. Dabei ist Bruckners Messe alles andere als bombastisch, auch wenn Wagnerismen nicht fehlen. Sie füllt den Raum einfach anders, als dies Barockmusik vermöchte, auch wenn Herreweghe durch das Einfügen von intimen Bruckner-Posaunen-Terzetten kleine Gegengewichte schuf.

Leben mit einem nicht kleinen Kulturschock: So könnte man das Hörerlebnis beschreiben. Jeder mag das anders empfunden haben. Das Collegium Vocale Gent war mit Feuereifer dabei, das Orchestre des Champs-Élysées hatte einige Probleme, sich dem Raum anzupassen. Wahrscheinlich bedürfte es noch einiger akustischer Experimente, um den Klang in der Kirche befriedigend zu justieren, sodass er den barocken Raumverhältnissen gerecht wird. Nicht einmal ein so erfahrener Dirigent wie Herreweghe hat diesen Spagat hingekriegt.

Quelle: SN