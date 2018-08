Bei Walter Kappacher kann der Held niemals der Sieger sein

Die Salzburger Festspiele widmeten Walter Kappacher zum 80. Geburtstag eine Hommage.

Die Schlachtfelder Trojas und Salamis', Neros Rom, Herodias' Judäa oder Hamsuns Oslo: Ferne Destinationen bilden die Spielorte der blutigen Dramen dieses Sommers. Ein Reisekaufmann führt die Festspielgänger wieder zurück in die Stadt. Walter Kappacher siedelt seine Erzählungen in der Alpenstraße, zwischen AVA-Hof und Nonntaler Brücke oder in einem Garten im Stadtteil Parsch an. Die Protagonisten hingegen fremdeln, sie sehnen sich nach einem anderen Leben.