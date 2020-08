Große Bühne für intime Kammermusik: Mit seinem Konzertprogramm zum Beethoven-Jahr wurde das Belcea Quartet bei den Salzburger Festspielen bejubelt.

So viel Aufgewühltheit und innere Spannung, wie Beethoven schon in die ersten, isolierten Akkorde gelegt hat, muss man in ein paar Anfangstakten erst einmal unterbringen. Die tiefe Einigkeit, mit der das Belcea Quartet diese Zerrissenheit zum Klingen bringt, muss seinen ...