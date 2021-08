Berliner Philharmoniker: Ein lustvolles Spiel mit Hörgewohnheiten

Weber à l'Hindemith, Schubert à la Belcanto: Das erste Festspielkonzert der Berliner Philharmoniker warf neue Schlaglichter auf Bekanntes.

Der kollektive Schrei ging durch Mark und Bein. Eine Hundertschaft an Chorsängern erzeugte am Sonntag letztmals diesen beklemmenden Klang in der Folterszene von Luigi Nonos "Intolleranza 1960". Die wesentlichste Opernproduktion des Festspielsommers ist abgespielt. Was soll man nach dieser existenziellen Erfahrung überhaupt noch hören?

Eine Möglichkeit, nämlich jene des Verweilens in Avantgarde-Klängen des 20. Jahrhunderts, boten noch am selben Abend die Berliner Philharmoniker - spätestens seit Simon Rattles Zeiten ein Garant für wertvolle Auseinandersetzungen mit der Musik der ...