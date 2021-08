Berliner Philharmoniker: Töne kugeln, purzeln und donnern in Kaskaden

In ihrem zweiten Salzburger Konzert entfalteten die Pianistin Anna Vinnitskaya und Berliner Philharmoniker unter Kirill Petrenko ein breites Panorama von Klangfarben.

Zart und tröstlich ist die Nacht eingekehrt. Mit dem uneuphorischen Schlussadagio des in der zweiten Hälfte ab und zu langwierigen "Sommermärchen" Josef Suks setzten die Berliner Philharmoniker am Montag einen Schlusspunkt, der weder als Kulmination für Ehre und Freude über ihre traditionelle Salzburg-Visite passte, noch dem kraftvoll funkelnden Panorama des Programms ihres zweiten Konzert entsprach. So anregend die selten gespielte symphonische Tondichtung des tschechischen Komponisten aus 1909 anzuhören gewesen ist, so faszinierend Kunstströmungen wie Spätromantik und Impressionismus in Klänge übersetzt ...