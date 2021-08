Bühnenbildnerin Annette Murschetz über "Maria Stuart": "Beide Königinnen sind eingesperrt"

Schillers Drama "Maria Stuart" feiert am Samstag Premiere. Die Bühnenbildnerin Annette Murschetz hat die Räume für zwei Königinnen entworfen.

Zwei Frauen stellen den Machtanspruch. Jede hat gute Argumente, gefinkelte Strategien und mutige Verbündete. Friedrich Schiller hat mit diesem politischen Schaukampf Maria Stuart und Elisabeth I. betraut. Damit dieser in Hallein vonstattengehen kann, gestaltet Annette Murschetz das Bühnenbild. Sie hat bei Erich Wonder in Wien studiert und arbeitet seit 1992 selbstständig - unter anderem mit Andrea Breth, Jürgen Flimm und jetzt aufs Neue mit Martin Kušej.

Welche Räume öffnen Sie für die beiden Königinnen? Annette Murschetz: Das Bühnenbild ...