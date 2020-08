"Canto lirico": Eine Barockdiva darf sich auch ABBA aneignen

Sonya Yoncheva spannte in ihrem Solo-Konzert bei den Salzburger Festspielen einen Bogen von Claudio Monteverdi bis Benny Andersson. Das Crossover-Programm der bulgarischenSopranistin bewegte sich dabei zumeist innerhalb der Grenzen des guten Geschmacks.

Alte Musik ist ein relativer Begriff. Für Millenials dürften ABBA vermutlich einer vorsintflutliche Pop-Epoche angehören. Er erscheint also durchaus stimmig, wenn ein zehnköfiges Originalklang-Ensemble den Song "Like an Angel Passing Through my Room" aus der Feder von ABBA-Songschreiber Benny Anderson ...