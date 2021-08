"Canto Lirico" mit Juan Diego Flórez: Er kam, sang und siegte

Liebesschmerz und großer Jubel für den peruanischen Tenor und seinen Begleiter Vincenzo Scalera im Großen Festspielhaus.

Das triumphal geschmetterte "Vincero!" ganz am Ende war eher eine Bestätigung als eine Behauptung: Denn nach sechs Zugaben und wiederholten Standing Ovations hatte Juan Diego Flórez den Sieg ohnehin in der Tasche. Trotzdem ließen sich der peruanische Tenor und sein pianistischer Begleiter Vincenzo Scalera noch ein siebentes Mal bitten. Erst nach der Arie "Nessun dorma" aus der Puccini-Oper "Turandot" wurde das Duo endgültig unter Jubel verabschiedet.

Dabei ist Euphorie gar nicht die erste Assoziation, die einem beim Blick auf das Programm in diesem letzten Konzert der Reihe "Canto Lirico" bei den Salzburger Festspielen einfallen würde: Lieder und Arien der Früh- bis Postromantik hatte Flórez dafür gewählt - und das Sehnen nach dem (Liebes-)glück wurde in dieser Epoche besonders gern mit Zweifeln und Dramatik unterfüttert. "Melancholie, sanftmütige Nymphe, Dir weihe ich mein Leben", heißt es etwa in einer Arienminiatur Vincenzo Bellinis. Und in Franz Schuberts "Ständchen" ist die Nachtigall ein Vogel, der nicht nur trällernd die Liebe symbolisiert, sondern auch den Liebesschmerz recht gut kennt.

Als Tenor mit Siegesbewusstsein hauchte Juan Diego Flórez allerdings zu Beginn sogar den Liedern des großen romantischen Zweiflers Schubert Selbstbewusstsein ein, was vielleicht ein wenig auf Kosten der Innenschau ging.

Bei Gioachino Rossinis Arien ist Strahlen dafür gefragt: In der Arie "Deh! Tu 'm assisti, amore" aus dem Einakter "Il Signor Bruschino" lösen sich die in virtuose Melodik verpackten bösen Vorahnungen des Protagonisten Florville letztlich in Wohlgefallen auf: Am Ende wird die Liebe bejubelt. Für Idreno wiederum, den König aus Rossinis Oper "Semiramide", erfüllt sich die arios und virtuos ausgedrückte "lieblichste Hoffnung" auf das Liebesglück nicht. Frenetischen Zwischenapplaus gab es da wie dort für den Rossini-Spezialisten Flórez, der sich mit "La speranza piu soave" und dem darauf folgenden "Si sperar voglio contento" mit Spitzentönen und Koloraturen gebührend in die Pause verabschiedete.

Die Geschmeidigkeit in der Phrasierung und die Strahlkraft in den hohen Lagen hatte nicht nur in den Belcanto-Arien ihren Platz. Auch in den Kompositionen des italienischen Liederkönigs Francesco Paolo Tosti konnte man Flórez' tenorale Qualitäten bewundern. Zwischen Giuseppe Verdi und der Arie "Torna ai felici di" aus der ersten Puccini-Oper "Le villi" gesellte sich noch ein prickelndes Element hinzu: Man habe ihm Wasser mit Kohlensäure auf die Bühne gestellt, das sich nun beim Singen im Brustkorb bemerkbar mache, erzählte Flórez leutselig.

Juan, die Gitarre und das Mehr gab es dann, wie bei seinen Soloabenden gewohnt, im Zugabenblock, der fast die 40-Minuten-Grenze erreichte. Am Barhocker sitzend sang der Tenor nicht nur den Song, der seine Fans regelmäßig mit schmelzhaltigem "Cucurrucucu" und "Ayayay" verzückt. Zur hörbaren Freude seiner italienischen Fangemeinde gab es auch einen italophilen Block ("Core'ngrato", "Parlami d'amore", "Amapola" und "Torna a Surriento"). Wer hätte da beim finalen "Vincero!" noch widersprechen wollen?