Eine der derzeit besten Schauspielerinnen wird die Buhlschaft der Salzburger Festspiele 2020: Caroline Peters. In diesen Minuten wird Peters in Wien als "Jahrhundert"-Buhlschaft der Öffentlichkeit vorgestellt.

Die 48-jährige Peters stammt aus Mainz und Köln und ist seit 2004 Ensemblemitglied am Burgtheater in Wien, spielte aber auch an renommierten Bühnen wie der Volksbühne Berlin und dem Schauspielhaus Zürich. Am Burgtheater gestaltet sie derzeit gemeinsam mit Gesine Danckwart die szenische Installation "Theblondproject", zudem spielt sie in Simon Stones Produktionen "Medea" und "John Gabriel Borkman".

SN/pinwinkler Die neue Buhlschaft: Caroline Peters (l.) mit Schauspielchefin Bettina Hering am Donnerstag in Wien.

Bei den Salzburger Festspielen ist ihr im Vorjahr - gemeinsam mit André Jung - das Bravourstück gelungen, als glänzende, starke Ensemblespielerin das eigentlich mittelmäßige Stück "Die Empörten von Theresia Walser in einen köstlichen Theaterabend zu verwandeln.

Wie groß ihr Talent ist, wie gut sie das Klassische wie das Experimentelle beherrscht, bezeugen Stationen ihrer Karriere: Noch während ihres Jahres des Schauspielstudiums engagierte sie Andrea Breth an die Berliner Schaubühne. Mit ihrem herrlichen Furor veredelt sie seit 2001 die Stücke von René Pollesch, in jüngster Zeit ist - wie nun in Wien - Protagonistin in den Inszenierungen von Simon Stone.

Im Vorjahr erhielt sie den Deutschen Schauspielerpreis als "Beste Schauspielerin in einer komödiantischen Rolle" und einen Nestroy-Preis, zudem kürte sie die Zeitschrift "Theater heute" zur "Schauspielerin des Jahres".

Von ihren Fernsehrollen ist ihre populärste die Hauptkommissarin der von 2008 bis 2014 gesendeten ARD-Serie "Mord mit Aussicht".

Im November 2018 ist die deutsche Schauspielerin Valery Tscheplanowa als damals neue Buhlschaft der Salzburger Festspiele vorgestellt worden. Tscheplanowa war die insgesamt 34. Künstlerin in der Rolle der Geliebten des Jedermann.

Quelle: SN