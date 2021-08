Darf das Logo der Salzburger Festspiele bleiben?

Die moralische Frage über Poldi Wojteks Entwurf führt zu einem anderen brisanten Problem.

In der Kontroverse über die Zulässigkeit des Logos der Salzburger Festspiele gestand der Berliner Anwalt Peter Raue am Donnerstagnachmittag: "Da sehe ich die Gefahr. Da liegt meine Angst." Das Problem: Dessen Gestalterin, Poldi Wojtek, hat sich in der NS-Zeit mies verhalten; insbesondere hat sie sich das arisierte Haus der deportierten und ermordeten Künstlerin Helene Taussig angeeignet. Soll ihr Entwurf öffentlichkeitswirksam bleiben? Die Diskutierenden auf dem Podium in der Großen Aula waren sich einig: Auch wenn ihr Opportunismus und ihr Ausnützen ...