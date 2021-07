Das Flehen nach Frieden bleibt unauflöslich

Was bleibt dem Ausweglosen zu denken und zu sagen?

In die Klänge, die am Donnerstagabend in der Kollegienkirche zu Texten von drei zum Tode Verurteilten zu vernehmen waren, brachen Schmerzensblitze, und drängendes Flehen wie Aufschreie waren zu vernehmen. Luigi Dallapiccola hatte um 1940 komponiert, was an "Liedern der Gefangenschaft" überliefert ist: von der schottischen Königin Maria Stuart, dem spätantiken Philosophen Boethius und dem Florentiner Geistlichen Girolamo Savonarola. Wie luxuriös die Salzburger Festspiele solche Fragen angehen! Diese "Canti di prigionia" im zweiten Teil formulierten der Chor Cantando Admont, das Klangforum ...