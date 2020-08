Das letzte Mal "Jedermann": Zum Abschied einen Kuss

Noch einmal ging am Mittwoch der "Jedermann" über die Bühne — und der Wettergott spielte mit: Tobias Moretti konnte ein letztes Mal auf dem Domplatz sterben.

Was das Wetter betrifft, hatte die für diesen Sommer letzte Vorstellung des "Jedermann" Glück: Entgegen der Premiere und der Festaufführung zum 100-Jahr-Jubiläum am 22. August konnte der Jedermann am Mittwoch wieder auf dem Domplatz sterben.

Jedermann Tobias Moretti und sein Bruder Gregor Bloéb - Teufel und Guter Gesell in einer Doppelrolle - erholten sich zuvor beim Bad im Irrsee an der in Oberösterreich, wie sie erzählten. Für Moretti war es nicht nur ein Abschied für heuer, sondern für immer: "Ich spiele nächstes Jahr nicht mehr mit". Das gab Moretti bereits im Vorfeld bekannt. Für den Rest den Ensembles bleibt es noch ungewiss. Gregor Bloéb sagte lachend: "Ich bin auch gerade gekündigt worden. Jetzt hoffe ich auf die Fortsetzung der ´Piefke Saga". Offen bleibt, wer die Titelrolle im nächsten Jahr spielen wird. Ebenso spannend ist die Frage, ob es der erste und zugleich letzte Sommer von Caroline Peters als Buhlschaft wird.

SN/franz neumayr Buhlschaft Caroline Peters vor dem Großen Festspielhaus. Gespielt wurde auf dem Domplatz.



Für die Fans nahm sich Moretti, begleitet von Ehefrau Julia, noch ausreichend Zeit für Autogramme, bevor es zur gemeinsamen Abschlussfeier zum Krimplstätter-Wirt ging. Auch für Fotos samt Bussi für die Frau ließ er sich nicht lange bitten.

SN/franz neumayr Tobias Moretti und Ehefrau Julia in der Hofstallgasse.

Zeitgleich gab es mit dem Konzert von Tenor Juan Diego Floréz und Pianist Vincenzo Scalera einen weiteren Höhepunkt zum Abschluss der Festspiele. Nach etlichen Zugaben und unter tosenden Applaus ließ sich der peruanische Opernsänger in Salzburg feiern. Unter den Zuschauer fand sich Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka mit Ehefrau Marlies.

SN/franz neumayr Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) besuchte mit Ehefrau Marlies die Salzburger Festspiele.

Quelle: SN