Das Phantom der Festspiele. Auf der Suche nach dem Augenblick: Seit 22 Jahren dokumentiert Luigi Caputo das Innen- und Außenleben der Salzburger Festspiele.

Unbemerkt spielt es sich ab. Auf ganz leisen Sohlen. Eine halbe Stunde war nichts los. Und jetzt so was: Ein Bild kommt daher. Auf zwei Beinen. Luigi Caputo zieht eine Augenbraue hoch, legt an und - Treffer. Ein weiterer besonderer ...