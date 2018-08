Das sind die stillen Salzburger "Stars" dieser Festspiele

Sie decken Leichen ab, stehen plötzlich vom Rollstuhl auf oder verkörpern strickende Schafe: Jana Knoglinger (7) ist die jüngste, Marianne Lehner (80) die älteste der insgesamt 80 Statisten der heurigen Festspielproduktionen.

Mit ihren 80 Jahren ist die Salzburgerin Marianne Lehner nicht nur die älteste, sondern auch eine langjährige Statistin der Salzburger Festspiele. Heute, Donnerstag, ist Premiere: Das Publikum wird Marianne Lehner in Krzysztof Warlikowskis Inszenierung von Hans Werner Henzes Oper "The Bassarids" als eine von zwei Grabwächterinnen zu sehen bekommen. Im langen schwarzen Kleid, das Haar mit einem schwarzen Tuch bedeckt, tut sie ihren Dienst auf der Bühne: Sie betet, bewacht die Reliquie der Semele, deckt ermordete Leichen ab. Sie müsse sich immer wieder daran erinnern, dass es "nur ein Spiel" sei, denn das Geschehen auf der Bühne berühre sie sehr. Etwa, wenn eine Tänzerin zusammenbricht und dann "wie ein Häufchen Elend" am Boden liegen bleibt. Zum 16. Mal steht die 80-Jährige heuer als Statistin auf einer der Bühnen der Salzburger Festspiele. Ihr Festspiel-Debüt gab sie - so wie Opernstar Anna Netrebko - 2002 in Martin Kusejs "Don Giovanni". Noch heute lächelt Marianne Lehner, wenn sie daran zurückdenkt. Einmal, weil Anna Netrebko für das Erinnerungsfoto, das sie hinter der Bühne von ihr machen durfte, so nett geknickst hatte; und einmal, weil sie selbst bei der Produktion zum ersten Mal in ihrem Leben einen Tanga trug. "Ich war unter einem Pelzmantel nur mit BH und dem besagten Tanga bekleidet. In der Friedhofsszene zum Schluss von ,Don Giovanni' musste ich dann den Pelzmantel fallen lassen."