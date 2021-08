Der "Jedermann" ringt auch mit dem launischen Wettergott

Das Wetter meinte es bisher nicht gut mit dem "Jedermann". Nur eine von bisher acht Aufführungen konnte auf dem Domplatz stattfinden.

Wie die Chancen für die Vorstellung am kommenden Sonntag stehen, lässt sich noch nicht abschätzen. Denn für Samstag rechnet ZAMG-Meteorologe Josef Haslhofer zwar mit einem richtig schönen Sommertag mit bis zu 28 Grad, aber schon in der Nacht auf Sonntag soll eine Kaltfront mit Quellwolken kommen. Haslhofer bzw. der jeweils diensthabende Meteorologe der ZAMG steht an "Jedermann"-Aufführungstagen in ständigem Austausch mit "Jedermann"-Produktionschef Moritz Hauthaler. Gegen 9.15 Uhr kontaktiert Hauthaler den Meteorologen oder die Meteorologin zum ersten Mal - und danach ...