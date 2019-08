Offenbachs "Orphée aux enfers" ist das Satyrspiel zu den antiken (Musik-)Tragödien dieser Salzburger Festspiele.

Bei der ersten Orchesterprobe hätten die Wiener Philharmoniker schon hochprofessionell, aber noch "sehr seriös" und mit ernsten Gesichtern gespielt, erzählt der Dirigent Enrique Mazzola. Bei der zweiten habe er schon so manches Lächeln gesehen. Also greift, was der versatile Italiener ...