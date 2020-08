Der späte Barenboim feiert mit dem späten Beethoven

Ein Debüt vom 19. August 1950 in Buenos Aires bescherte ein Festkonzert am 19. August 2020 im Großen Festspielhaus.

"Bitte kommen Sie alle wieder!" So rief Präsidentin Helga Rabl-Stadler kurz nach 22.30 Uhr ins sich leerende Große Festspielhaus. Soeben hatte Daniel Barenboim am Klavier in eineinhalb hochkonzentrierten Stunden eine unfassbare Vielfalt an Seelengebilden gehoben und diesen Parforceritt durch zwei späte Beethoven-Werke mit einigen duftig, luftig, heiteren Tönen auf einem klaren, schlichten Schlussakkord landen lassen. Nach kräftigem Applaus wogte das Publikum zu den Ausgängen - bis die Präsidentinnenstimme erschallte.

An linkem und rechtem Bühnenrand war ein Schwarz-Weiß-Foto projiziert, das einen Klavier spielenden Buben am 19. August 1950 in Buenos Aires zeigte: Daniel Barenboim vor 70 Jahren in seinem ersten Konzert. Auf seinen Wunsch feierte er sein 70-jähriges Bühnenjubiläum Mittwochabend in Salzburg. Warum Salzburg? Als er neun Jahre alt gewesen sei, hätten seine Eltern beschlossen, von Argentinien nach Israel zu übersiedeln, erzählte Daniel Barenboim. Auf dieser Reise - der Flug von Buenos Aires nach Rom habe 52 Stunden gedauert - sei Salzburg die erste Stadt Europas gewesen, die er kennengelernt habe. In diesem Sommer 1952 habe er im Abschlusskonzert der Klasse Igor Markevitchs im Mozarteum sein erstes Konzert in Europa gespielt.

Helga Rabl-Stadler ergänzte launig: Dass Daniel Barenboim nicht New York, Berlin, Paris oder London, sondern Salzburg für seinen Jubiläumsabend gewählt habe, zeuge für seine gute Intuition. Woanders hätte es dieses Konzert nicht geben können, "wir sind die Einzigen, die dem Coronavirus getrotzt haben". Und sie erinnerte: Neben dem 70-jährigen Bühnenjubiläum sei Daniel Barenboims 55-jährige Karriere bei den Salzburger Festspielen zu feiern, wo er bisher - inklusive Mittwochabend - 87 Mal als Dirigent und Pianist aufgetreten ist. Als Meilenstein hob sie den 13. August 2007 hervor: Da trat Daniel Barenboim erstmals mit dem West-Eastern Divan Orchestra in Salzburg auf, das auch heuer in Salzburg - als eines von drei Gastorchestern - unverzichtbar ist.

Beide opulenten Werke, die vorletzte Klaviersonate op. 110 und die Diabelli-Variationen op. 120, durchstreifte Daniel Barenboim insofern souverän und mit beeindruckender Kondition, als er die rhythmisch wie harmonisch ungeheuer vertrackten Details hervorholte, zugleich aber Struktur und Übersicht vermittelte.

Die Fuge im dritten Satz der Sonate schält er mit leichter Heiterkeit heraus, lässt die Töne weich verschwimmen, gibt aber mit der oberen Melodielinie Halt. Dann legt er die Wucht der Tiefe dazu, während sich die oberen Stimmen verkriechen und vernudeln, bis wieder aus der Mitte ein melodiöser Faden loszieht, aber aus noch wuchtigerer Tiefe übertönt wird. Tap, tap, tap - beginnt das Arioso, wächst in Akkorden und im Crescendo, aus dem Barenboim die zweite Fuge herauswürfelt - diesmal zarter. Während die Fugentöne purzeln, packen Akkorde von unten her zu, dann fassen Akkorde von oben die wuselnden, kugelnden Töne, bis alles ordentlich auf und ab fällt und endet.

Die in Worte unfassbaren Seelenzustände, wie Beethoven sie tragisch, traurig, komisch, einsam, feierlich, heiter, zornig, pathetisch, oder parodistisch in den Diabelli-Variationen in Musik gesetzt hat, vermittelt Daniel Barenboim in vielfältiger Eleganz - sei es samtig oder gar weich wie verwischte Kreide, mit energisch schraubenden Trillern, mit heftigen, mehr aus dem Klavier gezogenen denn per Tastendruck erzeugten Tönen, mit resolutem Zwicken mittels Sekund-Griffen, im langsamen Herumsuchen, das in Dur, aber trotzdem hoffnungslos mündet, oder in der Fuge kurz vor dem Schluss, wo man sich neuerlich über die stellenweise unerhört forsche Kraft wundert, die diese Musik mit Hilfe von zwei Händen und zehn Fingern vermittelt.