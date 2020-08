Die Berliner trotzen dem Pandemieteufel

Ist Berliner Spucke gefährlicher als Wiener Schleim? Die Berliner Philharmoniker geben ein seltsames und dennoch großartiges Gastspiel.

Das muss ja das reinste Labsal gewesen sein! Nach dem Schlussakkord der 4. Symphonie von Brahms am Samstag im Großen Festspielhaus brach lauthals Jubel um die Berliner Philharmoniker und Kirill Petrenko aus. Sichtlich gerührt und beglückt nahm ihn der Chefdirigent entgegen.

Seinen Abschied aus München hatte er ja vor nur einer Handvoll Menschen "feiern" müssen. Dem folgte am 1. Mai das Europakonzert in Berlin vor fast leerem Saal und - am 28. August - die Saisoneröffnung vor maximal ...