Die Buhlschaft der Salzburger Festspiele setzt auf Rot

Verena Altenberger umgarnt Jedermann Lars Eidinger in Rot. Während viele andere Kostüme historisch inspiriert sind und Anleihen aus dem Barock und der Rennaissance nehmen, ist das Buhlschaftskleid fest im 21. Jahrhundert verankert. Nach Valery Tscheplanova (2019) und Caroline Peters (2020) trägt auch Verena Altenberger Hosenanzug. Ein zarter, Chiffon-Umhang in Rot verleiht dem Kostüm etwas Leichtes, Tänzerisches - vor allem, wenn Wind und Wetter mitspielen. Das war zumindest bei der Fotoprobe am Dienstagabend auf der Bühne am Domplatz zunächst der Fall. Nach etwa eineinhalb Stunden - nach dem Auftritt des Mammon und noch bevor der Teufel dem Jedermann seine Aufwartung machen konnte - musste die Probe wegen Regens abgebrochen werden. Premiere ist am Samstagabend.