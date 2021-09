Die Präsidentschaft ist weit offen

Die Salzburger Festspiele suchen bis 1. November Spitzenkandidaten.

Die Ausschreibung für die Präsidentschaft der Salzburger Festspiele ist auffallend weit und ausführlich. Waren in dem Stelleninserat für den gleichen Posten 2016 noch "langjährige Erfahrung in der umfassenden Führung eines Kulturbetriebs vergleichbarer Größe und Komplexität" sowie "ausgeprägte Erfahrungen im Sponsoring, idealerweise für eine Institution ähnlichen Charakters", gefordert, so sind die nötigen Kompetenzen nun gelockert: Laut den an diesem Samstag publizierten Anzeigen sind nur noch "umfassende Kenntnisse des Kulturlebens, ein Grundverständnis für die künstlerische Leistung/Intendanz sowie die kaufmännischen Agenden mitzubringen". Für ...