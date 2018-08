Die Salzburger Salome ist "akut erkrankt"

Malin Byström springt ein.

Die Not der Salzburger Festspiele mit Absagen reißt nicht ab. Nach Jedermann und Königin der Nacht hat es am Freitag die Hauptdarstellerin der Oper "Salome" erwischt: Asmik Grigorian sei akut erkrankt, an ihrer Stelle werde die schwedische Sopranistin Malin Byström in der Vorstellung am Freitagabend singen, teilten die Salzburger Festspiele am Freitagnachmittag mit. Malin Byström hat bei den Salzburger Festspielen 2011 die Partie der Donna Anna (in Claus Guths Inszenierung) gesungen. Sie stammt aus Helsingborg und studierte in Göteborg und Stockholm. Heuer wurde sie vom schwedischen König Carl XVI. Gustaf zur Hofsängerin ernannt und bei den International Opera Awards als Sängerin des Jahres ausgezeichnet.