Die Stimme aus "Don Giovanni" im Gespräch: "In Donna Anna blühen die Rosen"

Nadezhda Pavlova ist die Stimme dieses Festspielsommers. Wie erreicht sie diese Intensität?

Viel ist in diesem Festspielsommer über die Neuproduktion von Mozarts "Don Giovanni" diskutiert worden. Über eines waren sich die Berichterstatter einig: Nadezhda Pavlova war als Donna Anna eine Idealbesetzung. Im SN-Gespräch, das dank einer Dolmetscherin in russischer Sprache geführt werden konnte, spricht die Sopranistin über Donna Anna, "eine der komplexesten Figuren in Mozarts Oper" - und die Zusammenarbeit mit Teodor Currentzis.

Frau Pavlova, Sie ernten für Ihre Gesangsleistung als Donna Anna Lobeshymnen. Wie erreichen Sie diese enorme stimmliche ...