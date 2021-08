Die Zeit mit Feldman steht beinahe still

Wieder leitet Dirigent Emilio Pomàrico das Publikum mit Demut und Feingefühl in eine betörende Stille zwischen fein gesetzten Tönen.

Zu den Rätseln und Aufgaben, die Morton Feldmans Musik ihren Interpreten immer wieder zu lösen gibt, gehören auch ganz pragmatische: Welche kurze Zugabe lässt sich zum Beispiel, wenn der nicht enden wollende Applaus es verlangt, aus einem Werk lösen, das Kategorien wie Anfang oder Ende so gern verweigert? Dirigent Emilio Pomàrico entscheidet sich am Sonntagabend, als der Applaus nach eineinhalb Stunden hochkonzentrierten Spielens, Singens und Zuhörens nicht abreißen will, für die Wiederholung des Schlusses aus Feldmans Komposition "Rothko Chapel" und ...