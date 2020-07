Franz Welser-Möst eröffnet die Salzburger Festspiele mit der "nervenaufreibendsten Oper der Geschichte" - der "Elektra" von Richard Strauss.

Für Franz Welser-Möst wird der Sommer 2020 ereignisreich. Der österreichische Dirigent feiert am 16. August seinen 60. Geburtstag, er leitet ab 1. August die Wiener Philharmoniker in der "Elektra"-Neuproduktion bei den Salzburger Festspielen und er veröffentlicht am 10. August im ...