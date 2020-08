Mithilfe von drei Schauspielerinnen gelingt eine Großtat: Der Roman "Die Rückkehr" bringt Ernst Lothar zurück in die Festspielgeschichte.

"Felix zog den Regenmantel an." Welche Stimme! "Als er (...) vom Grand-Central-Bahnhof in New York wegfuhr (...)" Erstaunlich, wie jugendlich und klar es klang, als Senta Berger zu lesen begann. Dabei ist es rund vier Jahrzehnte her, dass sie in ...