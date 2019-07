Ein Buch zu Ehren Max Reinhardts und was sich Tobias Moretti wünscht

Rund 90 Gäste folgten seiner Einladung: Stephen Salyer, Präsident des Salzburg Global Seminars, bat am Freitag zum Lunch in das geschichtsträchtige Schloss Leopoldskron. Seine Kollegin und Vorstandsvorsitzende Victoria Mars kam in Tracht. "Ich habe drei Dirndl, die ich gerne auch zu Hause in den USA trage. Ich kaufe mir fast jedes Jahr ein neues", erzählte sie. Bester Laune war auch Bettina Hering, Schauspielchefin der Salzburger Festspiele: "Ich hoffe auf trockenes Wetter für die ,Jedermann'-Premiere am Samstag, vor allem für Tobias Moretti. Er hat sich das nach zwei verregneten Premieren zum 60. Geburtstag gewünscht." Nach einem Aperitif im Garten wurde im Marmorsaal zu Tisch gebeten, wo die Gesellschaft mit zart gebratenem Saibling mit Petersilienkartoffeln und

Zitronen-Blattspinat verwöhnt wurde. Die Zeit zwischen den Gängen nutzte Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler, um ein

neues Buch zu präsentieren: ",Ich habe es immer feiertäglich geliebt', Max Reinhardt, Schloss Leopoldskron und die Lust am Theater".

Quelle: SN