Igor Levit spannte in seinem zweiten Solistenkonzert des Salzburger Festspielsommers den Bogen von spätem Beethoven zu ganz spätem Mahler.

Igor Levit hat immer etwas zu sagen. Am Montag twitterte der politisch interessierte Pianist - imaginär - an Präsidententochter Ivanka Trump, nachdem sie als Reaktion auf die Massaker von Ohio und Texas weißen Rassismus verurteilt hatte: "Why don't you talk ...