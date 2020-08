Ein Mozart-Wunder macht Lust auf mehr Camerata

Das Salzburger Weltklasse-Kammerorchester sorgte unter der Leitung von Manfred Honeck in der letzten Matinee des Festspielsommers für bewegende Momente.

Welche musikalische Medizin würde ein Arzt den zahllosen Menschen empfehlen, die in pandemischen Zeiten Sorge tragen? Das Adagio aus Mozarts Klarinettenkonzert wäre eine gute Wahl.

Selten berührte die Wärme, die dieser Wundersatz im Menschen erzeugt, auf so intensive Weise wie in der Festspiel-Matinee der Camerata Salzburg am Sonntag: Daniel Ottensamer ließ das Hauptthema wie ein Licht anwachsen, das aus dem Nichts erschien und immer heller leuchtete - bis dieser musikalische Gedanke im Orchester seine endgültige Gestalt annahm.

...