Ein strahlender Tag mit Schubert

Arcadi Volodos erweist sich im Haus für Mozart erneut als Tastenpoet.

Eine wesentliche Aufgabe der Salzburger Festspiele ist es, die Eckpfeiler österreichischer Tonsetzerkunst unablässig neu zu beleuchten: Mozarts Opern, die Symphonien Bruckners und Mahlers und - nicht zuletzt - die späten Klavierwerke Franz Schuberts.

Svjatoslav Richter, Emil Gilels, Elisabeth Leonskaja und immer wieder Alfred Brendel haben sich in Salzburg an den Charakterstücken und den großen drei Klaviersonaten abgearbeitet. In diese Ahnengalerie großer Schubert-Interpreten reiht sich Arcadi Volodos ein, der als sensibler Tasten-Erzähler die Anforderungen an diese Musik erfüllt. Der ...