"Elektra" in der Felsenreitschule: Eine Oper für die Festspielgeschichte

"Elektra", die Oper von Richard Strauss, ist ein prachtvoller Edelstein der Salzburger Festspielgeschichte.

Es war vor einem Jahr wie der Paukenschlag der Befreiung. Aus monatelanger gesundheitspolitisch verordneter Stille erhoben sich in der Salzburger Felsenreitschule die ehernen Akkorde des Agamemnon-Motivs, wie gemeißelt und doch entschieden konturiert durch die Hundertschaft der Wiener Philharmoniker, angeleitet von Franz Welser-Möst. Es sollte eine Aufführung der "Elektra" von Richard Strauss werden, wie sie (ein)dringlicher, existenzieller wohl kaum sonst zustande kommt. Oper, Kunst, Kultur: Sie wurden in diesem Moment offenbar gebraucht wie nie. Die Salzburger Festspiele hatten sich durch eine Pandemie nicht kleinkriegen, das Kollektiv des Orchesters hatte sich dank ausgeklügelter Teststrategie nicht auseinanderdividieren lassen. Sie haben, als anderswo noch gar nicht daran zu denken war, in voller Stärke (wieder) musizieren zu dürfen, ein Zeichen gesetzt, ein Zeichen unversiegbarer, gemeinsam auch mit den Besucherinnen und Besuchern im Saal erlebter Leidenschaft.

Jetzt, als "Elektra" am Dienstag am Ort dieser denkwürdigen Premiere wiederaufgenommen wurde, stellte sich der Effekt unter dem strengen Atmungsreglement durch FFP2-Masken auf neue Art intensiv wieder ein. Franz Welser-Möst war wieder der Fels in der rauschhaften Strauss-Brandung und scheint doch noch souveräner im Umgang mit den gewaltigen Notenwellen dieser wegweisend modernsten Partitur des Festspielmitgründers. Überragend die stupende, dazu jederzeit frei strömende Fähigkeit zu Disposition und Klangorganisation, zu Rausch und Ekstase gleichermaßen wie zu energiegeladener Kantilene und zärtlicher Zuneigung: Hat man die Erkennungsszene von Elektra mit ihrem als Rächer vom vermeintlichen Tod auferstandenen Bruder Orest jemals feinfühliger, inniger, bewegender, herzerwärmender gehört? Welche Wunder an Klangwirkungen die Wiener Philharmoniker entfalten, in jeder Sekunde des Geschehens kontrolliert und doch emphatisch, ohne aufgesetzten Druck präzise tariert und auf magische Weise durchsichtig: Das ist schlichtweg unüberbietbar. Bis zur Selbstentäußerung großartiger lässt sich "Elektra", lässt sich Strauss nicht dirigieren und musizieren. Eine derartige Tiefenwirkung mochte sich vor einem Jahr, im Glück des damaligen Augenblicks, noch nicht so intensiv wie jetzt erschließen. Jetzt aber darf man sich sicher sein: Diese "Elektra" wird sich wie "Salome" 2018 und 2019 in die Festspielgeschichte einschreiben.

Auch Stimmen reifen in einem Jahr, auch wenn sie nach dem vergangenen Sommer noch weit länger als zuvor verstummen mussten. War Aušrinė Stundytė schon damals eine Elektra von eigenem Format, mehr zielgerichtet kalkulierende, selbstbewusste und doch auch an sich selbst zweifelnde, also verletzliche Kindfrau als dunkel brütende, furios wütende, rabiat einen Mordplan verfolgende "Hochdramatische", hat ihr Sopran, ohne an Schwungkraft in den fordernden Spitzen zu verlieren, entschieden an Substanz gewonnen. Ihr Anfangsmonolog "Allein, endlich allein" gewann dadurch an Tiefenschärfe und Ausdrucksgewalt, und es ist Franz Welser-Mösts im allerbesten Sinn kapellmeisterliche Tugend, sie auch in den exponierten Ausbrüchen (und in diesem Riesenraum) nicht forcieren zu lassen, sondern die Stimme sorgfältig und behutsam zu lenken und zu leiten.

Heller, gleißender, direkter, das heißt aber auch: um Spuren weniger vielschichtig in der Charakterzeichnung als ihre Rollenvorgängerin Asmik Grigorian ist Vida Miknevičiūtė als Chrysothemis. Sie singt drei Vorstellungen, ehe Asmik Grigorian vom Grünen Hügel in Bayreuth wiederkehrt, wo sie eben als Senta im "Fliegenden Holländer" Staunen macht. Miknevičiūtė bringt damit aber durchaus ein starkes, klar fokussiertes Gegengewicht zur tatbestimmten Elektra ins Spiel, stärkt die Kontrastwirkung der beiden Schwestern, somit gewinnen die großen Zwiegespräche eine interessante Farbe hinzu.

Die dritte Frauenrolle, Klytämnestra, bleibt bei Tanja Ariane Baumgartner als großartiger Singschauspielerin (die auch nach dem Willen des Regisseurs Krzysztof Warlikowski einen einleitenden Vorgeschichte-Monolog ins Mikro zu sprechen hat) in bewährter, hochexpressiver Kehle.

Apropos Regie: Sie zählt für mich zu den stärksten, stringentesten Familienaufstellungsinszenierungen, die der polnisch-französische Regisseur sehr liebt und nicht immer unumstritten geschaffen hat. Klar, klug argumentierend, hochpräzise in der Figurenzeichnung, psychologisch so eindringlich wie im szenografischen Umgang mit dem zeichenhaft modernen Raum, für den seine ständige Ausstatterin Małgorzata Szczęśniak zuständig ist: ein gläserner Palastkubus, geschlossen wie ein Gefängnis und doch einsichtig für die "Außenstehenden", die in einem kalten, stählernen Ambiente "warten" müssen.

Apropos Warten: Der hier spät, aber entschieden tatkräftig warten muss, Orest, gewinnt mit Christopher Maltmans markantem, eindringlichem Bariton an voluminöser Statur gegenüber Derek Waltons diffiziler angelegtem Charakter. Dass er als psychisch Gestörter nach seinen Morden durch den Zuschauerraum flieht, bleibt als finale Pointe: nahegehend. Der Rest: schweigen und tanzen. Und grenzenloser, frenetischer Jubel, der auch alle "kleinen", aber gewichtig präsenten Rollen und den Staatsopernchor bedankte.



Oper: "Elektra", Salzburger Festspiele, bis 28. August.