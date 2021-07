"Elektra" und "Così fan tutte": Die Tür zur Opernwelt öffnete sich

Zwei Wiederaufnahmen wecken die Erinnerungen an den speziellen Festspielsommer 2020.

Es war heiß. Nicht dass Hitze im Festspielsommer etwas Außergewöhnliches wäre. Eine "Meistersinger"-Premiere mit 36 Grad Celsius Außentemperatur oder Saunaatmosphäre unter dem Blechdach der Halleiner Pernerinsel - alles schon da gewesen. Doch die Hitze, die sich an diesem Samstagnachmittag im Außenbereich der Festspielhäuser breitmachte, drang durch viele Schichten. Anzug, Hemd, Krawatte, alles fühlte sich irgendwie ungewohnt an nach Monaten mit Veranstaltungsverbot, Kurzarbeit und legerem Homeoffice. Und dann dieser Mund-Nasen-Schutz. In dieser Aufmachung warteten die Premierenbesucher auf den Einlass in die ...