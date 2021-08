Elīna Garanča sang Berlioz: Eine Robe für die Himmelfahrt

Opernfinale bei den Salzburger Festspielen: Elīna Garanča ist in "La Damnation de Faust" von Hector Berlioz eine Erscheinung.

Auftritt Marguerite. Ein Traum, in mehrfacher Hinsicht. Wie eine Erscheinung schwebt Elīna Garanča von der linken Seite auf die Bühne, zögert kurz - und schwebt weiter zu ihrem Platz in der Mitte. Was für eine Traumfrau, was für eine Robe! Faust hat Marguerite längst im Traum gesehen, jetzt ist er in ihrem Zimmer verborgen, als sie leibhaftig erscheint. Aber auch sie hat schon von ihrem Helden geträumt. Dem gemeinsamen Glück würde nichts im Wege stehen, wären da nicht der böse ...