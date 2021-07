Erste Bilder zur Oper "Don Giovanni": Hier herrscht Verwechslungsgefahr

Hohe Erwartungen begleiten die Neuproduktion von Mozarts "Don Giovanni" bei den Salzburger Festspielen. Am Montag, 26. Juli, feiert die Inszenierung Premiere, Davide Luciano singt die Titelfigur. Erste Fotos aus einer der letzten Proben zeigen eine frappierende Ähnlichkeit des Titelhelden und seines Dieners Leporello - jedenfalls im ersten Akt. Es gebe Verdoppelung sowie Spiegelungen, wie Regisseur Romeo Castellucci am Donnerstag in einem Pressegespräch angedeutet hat. Die Bilder zum Durchklicken.

Mehr zum Thema Salzburger Festspiele Regisseur Romeo Castellucci und Dirigent Teodor Currentzis im Gespräch über ihren "Don Giovanni"