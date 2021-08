Erste Fotos zu "Maria Stuart" auf der Pernerinsel: Zwei Frauen in einem Haufen Männer

Mächtige Bilder, spannendes Erzähltheater und starke Figuren, die sich in einem Meer aus Männerkörpern bewegen müssen: Regisseur und Burgtheaterdirektor Martin Kušej inszeniert für die Salzburger Festspiele Friedrich Schillers Drama "Maria Stuart" auf der Halleiner Pernerinsel. Bibiana Beglau als Königin Elisabeth und Birgit Minichmayr als Maria Stuart in den Hauptrollen geraten in einen durch akkurate Sprache, Licht, Sound und eine Art "menschliches Inventar" - nämlich 60 Komparsen als wichtiger Teil des Bühnenbildes - intensiv ausfallenden Strudel aus Intrigen und Selbstzweifel. Die letzte Schauspiel-Premiere dieses Festspielsommers ist am Samstag, 14. August.