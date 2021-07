Erste Fotos zum Drama "Richard the Kid & the King" auf der Pernerinsel

Karin Henkel inszeniert einen zweiteiligen Theaterabend um William Shakespeares Figur Richard III. auf der Pernerinsel in Hallein. Lina Beckmann schlüpft in die Titelrolle. Die ersten Fotos von einer der letzten Proben zeigen sie blutverschmiert und mit clownesker Schminke. Wenige Darsteller übernehmen viele Rollen in diesem Königsdrama, das am Sonntag, 25. Juli, Premiere feiert. Hier die Fotos zum Durchklicken.