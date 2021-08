Farbenfroher Wechsel am Dirigentenpult

Lahav Shani dirigierte das West-Eastern Divan Orchestra. Daniel Barenboim wechselte vom Dirigierpult ans Klavier.

Unter dem Motto Abschied, Ironie und Heiterkeit luden die Salzburger Festspiele am Donnerstag zum zweiten Auftritt des West-Eastern Divan Orchestra. Mit Sergei Prokofjews "Symphonie classique", Béla Bartóks Divertimento für Streichorchester und Brahms' Klavierkonzert Nr. 2 deutete schon das Programm auf ein Wechselbad der Gefühle hin.

Die Verantwortung dafür, dass der Abend dann sogar zu einer emotionalen Achterbahnfahrt wird, trägt der 32-jährige israelische Dirigent Lahav Shani. In Prokofjews klassisch-symphonischer Hommage an Joseph Haydn überzeugt er vom ersten Schlag an ...