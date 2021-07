Festspiel-Geschichte: Franz Rehrl rumpelt in die Zukunft

Als Autofahrer war der Salzburger Landeshauptmann so mutig und tatkräftig wie als Kulturpolitiker.

Bilder von der ersten Autofahrt über den Rohbau der Großglocknerstraße gehören zum Schönsten, was Dokumente der Salzburger Landespolitik vermitteln. Sie erzählen von Wagemut, Tatkraft, Können, Feierlichkeit und Weitblick. Man mag sich kaum sattsehen am Jubel der Menschen und an dem, was später eine Straße werden sollte. Ein Foto zeigt einen Tunnel mit Holzgerüst, ein anderes zeigt das Auto mit seinen Insassen auf einem aus einer fast senkrechten Felswand gesprengten, mit Holzlatten abgesicherten Geröllweg. Dort oben hatte der für diese Premiere ...